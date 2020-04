Coronapatiënt Wim (91) zou sterven, maar wandelde uiteindelijk zelf hospice uit: ‘Was zó ziek’

Plots geen jonge comazui­pers meer in West-Bra­bant door corona

7:08 Door de uitbraak van het coronavirus is het alcoholmisbruik onder beginnende, jonge drinkers in de regio drastisch afgenomen. De ziekenhuizen in West-Brabant hebben in de eerste vijf weken van de crisis zelfs geen enkele jonge comadrinker doorverwezen naar Novadic Kentron.