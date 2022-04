Coronaprik bij jonge kinderen niet erg populair

Lezersoproep Help, het leven wordt duurder!

We merken het in de supermarkt, aan de pomp en aan het voorschot dat het energiebedrijf maandelijks incasseert: het leven is in korte tijd enorm veel duurder geworden. Vorige maand bedroeg de inflatie zelfs bijna 10 procent. De laatste keer dat dat een dergelijke toename voorkwam was in 1976.

