Coronaprik wel/niet in het gele boekje: chaos bij GGD

Gele boekje bij je? Dan krijg je in Rotterdam wel een vaccinatie­stem­pel

28 mei Wie naar de priklocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond komt, kan na de vaccinatie een stempel krijgen in het gele boekje. Dit is tegen het landelijke advies in, waarin werd gesteld dat het genoeg was om het vaccinatiebewijs hierin te bewaren. ,,Maar wij stempelen als iemand dat wil’’, zegt een woordvoerder van de GGD.