Coronaproof naar de sauna: hou die handdoek vooral om (en ga op een sticker zitten)

12:21 Drievoudig moordenaar Thijs H. wist wel degelijk wat hij deed toen hij vorig jaar drie wandelaars vermoordde. Dat stelt het OM vanochtend in de rechtbank van Maastricht. Later vandaag volgt de strafeis. Verslaggever Niels Klaassen is erbij en twittert live mee.