Coronaregels mogelijk versoepeld voor jongeren

,,Jongeren worden ernstig beperkt. Ze doen het voortreffelijk. Een kleine groep deskundigen en de voorzitter van de veiligheidsregio’s gaan met burgemeester Halsema van Amsterdam en twee ministers goed kijken wat we binnen de begrenzing precies kunnen doen om het een beetje draaglijker te maken. Eerst is een definitief advies nodig naar aanleiding van het OMT-advies.’’



Dat advies, van het Outbreak Management Team (OMT), volgt morgen. Op basis daarvan zal het kabinet morgenavond bekendmaken of de coronamaatregelen worden versoepeld. ,,Laten we niet de illusie hebben dat we grote stappen kunnen zetten’’, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) daar eerder vandaag over, na overleg met premier Rutte en Grapperhaus.



Ook die laatste temperde vanavond nog eens de verwachtingen rond de mogelijke versoepelingen. De huidige coronamaatregelen lopen tot volgende week dinsdag, 28 april.



Ook burgemeester Bruls van Nijmegen, die voorzitter is van het landelijke veiligheidsberaad, gaf vanavond aan dat versoepeling van de regels voor jongeren een optie is. ,,Burgemeesters geven ook aan dat de handhaving een probleem begint te worden. Maar de regels moeten wel duidelijk blijven voor iedereen.” Over de mogelijke versoepeling van de regels zei Bruls: ,,De samenleving heeft perspectief nodig.”