Coronaroddel over dochter kost bakker in Wezep klanten: ‘Het fatsoen is helemaal weg!’

BV de Liefde Maartje (49): ‘Mijn dates ervaren mij als te heftig en intens’

15:00 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Vier jaar na haar scheiding twijfelt Maartje (49) of ze toe is aan een nieuwe relatie. Ze is bang dat haar bagage mannen afschrikt.