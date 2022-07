Coronavariant centaurus ook in Nederland aangetroffen: ‘Het kleinkindje van omikron’

Coronavariant centaurus is ook in Nederland aangetroffen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gaat om de BA.2.75-variant, die ook wel het kleinkindje van de bekende omikronvariant wordt genoemd.

De nieuwe variant is aangetroffen in een monster uit de regio Noord- en Oost-Gelderland, meldt het RIVM. Dat werd afgenomen op 26 juni. Het is een subvariant van de omikronvariant BA.2 en werd al gevonden in onder andere India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Veel is er nog niet bekend over de BA.2.75. ,,Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen het coronavirus gemakkelijker te kunnen omzeilen”, zegt het RIVM. Het Rijksinstituut neemt contact op met de GGD om te kijken of brononderzoek mogelijk is.

Moeten we ons zorgen maken over deze nieuwe variant?

Die vraag is voor RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis moeilijk te beantwoorden. Wetenschappelijk gezien is nog weinig bekend over centaurus. ,,Op papier kan deze variant opgebouwde immuniteit ontduiken", zegt hij. ,,Maar dat hebben we ook bij andere varianten gezien. Het moet allemaal nog blijken hoe deze variant zich in de praktijk ontwikkelt.” Daarvoor wordt met name gekeken naar de landen waar de nieuwe variant al langer voet aan de grond heeft, zoals India. Daar werd centaurus begin mei voor het eerst aangetroffen.

Hoe gaat het in deze landen?

Volgens Indiase media hebben de meeste mensen met de centaurusvariant in dat land milde klachten. Ook daar wordt gewaarschuwd om niet te vroeg conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat mensen die ziek worden maar een dag of twee tot drie kampen met klachten. Wel is bekend dat de nieuwe variant snel om zich heen grijpt. Het is hard op weg om in India de dominante variant te worden.

Volledig scherm Mondkapjes op een christelijk feest in Kochi in India. © AP

Hoe ver verspreid is centaurus in Nederland?

De nieuwe variant is vastgesteld in een monster van 26 juni, dat is 2,5 week geleden. In de tussentijd zal het zich verder verspreid hebben. Er wordt niet meer massaal getest, en van de tests die worden afgenomen wordt maar een klein deel verder onderzocht. We kunnen er dus vanuit gaan dat het zich inmiddels verder in ons land heeft verspreid, zonder dat dat in een laboratorium is aangetoond. In totale aantallen valt het nog mee, weet Westerhuis van het RIVM. ,,We hebben geen signalen dat al zo veel mensen besmet zijn dat het de overhand krijgt.”

Op welke manier houdt het RIVM dit in de gaten?

Lang niet iedereen laat zich meer testen bij de GGD, maar het RIVM heeft naar eigen zeggen nog altijd zicht op de verspreiding van corona. Zo worden ook zelftesten onderzocht, en wordt onder andere gekeken hoeveel coronadeeltjes er in het rioolwater zitten. Ook hebben instanties als het RIVM veel contact met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die op zijn beurt de situatie in de gaten houdt in landen waar centaurus al langer rondgaat. Op basis daarvan kunnen we een indruk krijgen wat de nieuwe variant in ons land gaat doen.

Het RIVM onderzoekt of met bron- en contactonderzoek in de gaten kan worden gehouden hoe het virus zich rond de eerste centaurus-patiënt ontwikkelt, en hoe het ons land is binnengekomen. Het is echter de vraag of dat lukt. Zo is door privacyregels niet altijd bekend bij wie een monster hoort. Het RIVM heeft de GGD in Noord- en Oost-Gelderland benaderd om het bron- en contactonderzoek uit te voeren.

Hoe verhoudt deze variant zich tot eerdere corona-mutaties?

We hebben in Nederland te maken gehad met vijf dominante varianten. Alpha zorgde voor de eerste golf in het voorjaar van 2020. Daarna zorgde Delta voor grote problemen in het najaar en de winter van 2021. Sinds begin dit jaar is omikron dominant in ons land. Eerst de BA.1-variant, daarna BA.2 en sinds één of twee maanden heeft BA.5 de overhand. Andere varianten zijn inmiddels geheel of nagenoeg verdreven. Centaurus is - zoals RIVM-woordvoerder Westerhuis zegt- het kleinkindje van Omikron. Het wordt BA.2.75 genoemd, een sub-variant van BA.2 dat in dit voorjaar dominant was. In de basis heeft het dezelfde kenmerken.

Het aantal positieve coronatests in Nederland stijgt langzaam. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 43.220 nieuwe gevallen, 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dat is de langzaamste stijging van de huidige zomergolf.

Volledig scherm De dominantie van corona-varianten in Nederland. Inmiddels heeft BA.5 de overhand. © RIVM

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: