Coronavirus doet stapje terug: aantal nieuwe besmettingen daalt, ook minder bedden bezet

Ziekenhuizen

Ook de druk op de ziekenhuizen neemt verder af: er zijn nu 2384 coronapatiënten opgenomen, wat 61 minder is dan gisteren. Hiervan liggen 1782 patiënten buiten de intensive care, 60 minder dan de vorige dag. Op de intensive care liggen 602 mensen, dat is 1 patiënt minder dan gisteren.



Ondanks de daling van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is de capaciteit van de intensive care geslonken. Dit komt doordat er een stijging is in het aantal patiënten die vanwege andere oorzaken op deze afdeling terecht zijn gekomen.



In het afgelopen etmaal zijn er 21 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 4 patiënten op de intensive care.