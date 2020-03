Coronavirus dompelt Brabants dorpje in diepe rouw: 7 doden in paar dagen

Video Gymleraar geeft online les: slalommen, jongleren en bouwen met wc-rollen

11:00 Met een wc-rol op je voorhoofd een parcours afleggen, een mini-bootcamp in de speeltuin of een sok hoog houden. Lesgeven op afstand is voor gymleraren een uitdaging. Hoe krijgen ze al die thuiszittende leerlingen in beweging? Er poppen overal filmpjes op van gymleraren die creatieve opdrachten in en om huis hebben bedacht.