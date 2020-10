Coronawet kan op meerderheid Eerste Kamer rekenen

Een flinke meerderheid van de Eerste Kamer geeft aan de coronaspoedwet te steunen. De senaat vergaderde maandag van 's ochtends vroeg tot na middernacht over de tijdelijke wet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor het coronabeleid. De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, maar met de steun van GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS komt die ruimschoots in zicht. Dinsdag zal de senaat hoofdelijk over het wetsvoorstel stemmen.

Als ingangsdatum van de coronawet noemt De Jonge 1 december ‘of zoveel eerder als mogelijk is. Het liefst wat eerder’. Volgens de minister zijn eerst nog een paar stappen nodig. De wet gaat in zodra de eerste ministeriële regeling definitief is. Maar die maatregel moet eerst nog een week in consultatie en door de ministerraad. Daarna krijgt de Tweede Kamer nog een week de tijd of ze erover wil debatteren of dat ze er zonder debat mee akkoord gaat.

De Tweede Kamer stemde twee weken geleden al in met het wetsvoorstel. Sinds het eerste concept werd het voorstel van het kabinet daar wel stevig versleuteld door coalitie- en de vier genoemde oppositiepartijen. Zo moet de Tweede Kamer in de toekomst vooraf instemmen als het kabinet nieuwe maatregelen wil treffen. Alleen in noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht.

Twijfels

Toestemming van de Eerste Kamer voor nieuwe coronamaatregelen is volgens het wetsvoorstel echter niet vereist. Daar zijn tegenstanders van de wet - Forum voor Democratie (FVD), PVV en de fractie van Henk Otten - het niet mee eens. Ook de SP en Partij voor de Dieren uitten grote twijfels hierover.

Ze menen dat hiermee de senaat buitenspel wordt gezet. Ze willen wel zeggenschap over de nieuwe regels, omdat die de grondrechten van mensen inperken. De senatoren hebben er veel vragen over, bijvoorbeeld over de komende mondkapjesplicht, ventilatie of wat er gebeurt als selectie nodig is zodra er geen plek meer zou zijn voor alle zieken in de ziekenhuizen.

Zorgminister Hugo de Jonge wees erop dat de Tweede Kamer in deze crisis ‘terecht heeft geregeld’ het politieke primaat te hebben. ,,Vergaderend krijgen we het virus er niet onder’’, zei De Jonge. Hij wees erop dat ook de Raad van State de afwijkende rol van de senaat in deze situatie verdedigbaar vindt.