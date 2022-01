Corrie geniet volop van haar naamgenoot: ‘Het gaat niet om mij, maar om de storm’

,,Kijk, dat is stratus”, zegt Van Dijk terwijl ze naar het grijze wolkendek wijst. ,,Waarschijnlijk is die onderste laag verdampte regen die eerder al gevallen is. De bedekkingsgraad is nu zo’n zes achtste.” Bijna zestig jaar geleden, in 1964, was Van Dijk de eerste Nederlandse meteorologe bij het KNMI. ,,Als meisje wilde ik eigenlijk bij de luchtmacht, werken op de afdeling verkeersleiding. Toen bleek dat ik kleurenblind was, werd mij geadviseerd voor meteorologie te kiezen. Ik zat in een klas vol mannen, maar ik wist mijn mannetje wel te staan.” De storm die afgelopen weekend opstak, is om die reden naar haar vernoemd. ,,Natuurlijk beleef je zo’n storm anders, je schenkt toch meer aandacht aan het verloop.”