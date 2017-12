Corruptieproces aanschaf dienstauto's begint

Kin­der­om­buds­man: armoedebeleid Nederlandse kinderen schiet tekort

Het huidige armoedebeleid sluit niet voldoende aan op de behoeften van de 378.000 kinderen die in Nederland in armoede leven. Het creëren van een stabiele thuissituatie moet meer aandacht krijgen, stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een dinsdag verschenen rapport.