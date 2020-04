Covid-app? ‘De overheid is níét op zoek naar je locatie, die kan ze al lang achterhalen’

Het kabinet wil verspreiding van het coronavirus monitoren via een app, zo maakte zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend. Maar wat doet zo’n app en leveren we daarmee onze privacy in? Volgens IT-deskundige Ronald Prins valt dat laatste wel mee.

Het kabinet zoekt naar technologische hulpmiddelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Intensiever testen en beter kunnen opsporen van besmettingen kan helpen om een nieuwe opleving van de uitbraak te voorkomen, zei minister Hugo de Jonge dinsdagavond op een persconferentie over het coronavirus. Het kabinet onderzoekt de invoering van een covid-app, die waarschuwt wanneer je in de buurt bent geweest bij een besmet iemand.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag over het coronavirus. © ANP

Hoe werkt zo’n app? In Europa puzzelen diverse hoogleraren op een systeem dat werkt via bluetooth. Je mobiele telefoon houdt daarmee bij welke andere telefoons hij de afgelopen weken heeft ‘ontmoet’. Wie besmet blijkt, kan dat aangeven in de app, waarna alle personen met wie hij of zij in contact is geweest een signaal krijgen. Zo kunnen ze op tijd in quarantaine gaan.

Programmeerfouten

Om de privacy van deelnemers te beschermen, krijgt iedereen een unieke code die niet gekoppeld is aan je identiteit. Het systeem houdt ook niet bij waar je bent geweest, alleen maar wie je hebt ontmoet. ,,Een dergelijk systeem, daar zou ik niet fel op tegen zijn”, zegt IT-deskundige Ronald Prins, voorheen eigenaar van cybersecuritybedrijf FOX IT.

,,De snelheid waarmee het wordt ingevoerd, kan wel tot problemen leiden. Zulke apps kunnen in opzet goed zijn, maar tijdens het programmeren kunnen foutjes worden gemaakt. Normaal test je daar maanden op en laat je hackers proberen in te breken, maar daar is nu weinig tijd voor.”

Meteen nadat het kabinet bekendmaakte een dergelijke app te overwegen, kwamen op internet de eerste privacyprotesten los. Is de overheid niet stiekem uit op onze locatiegegevens? Volgens Prins is dat niet het geval.

,,De politie en inlichtingendiensten hebben al genoeg bevoegdheden en mogelijkheden om dat te achterhalen, dus daar hebben ze deze app niet voor nodig. Maar als het een bezwaar is, zou je nog een extra garantie kunnen bieden door de gegevens te laten beheren door een speciaal hiervoor op te richten stichting.”

Volledig scherm Volgens IT-expert Ronald Prins kan de snelheid waarmee de app moet worden ingevoerd tot kwetsbaarheden leiden: ,,Normaal test je maanden op programmeerfouten. Die tijd is er nu niet.’’ © ANP

Teugels laten vieren