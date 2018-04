Crimineel Carlo R. die enkelband doorknipte, is weer opgepakt

De rechtbank veroordeelde de 30-jarige R. op donderdag 29 maart tot 14 jaar celstraf wegens medeplichtigheid aan een woningoverval met dodelijke afloop in Geleen in de nacht van 8 februari 2017. Daarbij kwam shishalounge-eigenaar Hafid Merkikou om het leven.

R. regelde de vluchtauto voor zijn kompanen Dennis V. en Karim S. die Merkikou op 8 februari 2017 in zijn eigen huis overvielen. Ze vermoeden dat de ondernemer veel geld in huis zou hebben. Daarvan wilde ze hem onder bedreiging van een jachtgeweer beroven. Toen Merkikou (29) zich verzette werd hij doodgeschoten. Beide overvallers kregen daarvoor 24 jaar cel opgelegd. Carlo R., die op de hoogte was van de plannen, kreeg tien jaar minder.

De voorlopige hechtenis van R, was opgeschort op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen. Hij was niet aanwezig bij zijn uitspraak anderhalve week geleden. Het is niet bekend of hij zijn enkelband afknipte voordat de rechter uitspraak deed of erna.