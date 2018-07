Crimineel 'Saqib' neergeschoten in Amsterdam

VIDEOEen onbekende schutter heeft vanavond een groepje mannen beschoten in de Amsterdamse wijk De Pijp. Eén slachtoffer is zwaargewond geraakt en in levensgevaar, de twee anderen lijken lichter gewond.

Het lijkt te gaan om een poging tot liquidatie. Ooggetuigen zagen de daders wegrijden in een witte Volkswagen Caddy. Een man met een helm liep naar koffiezaak Today en schoot op mensen in het café. De bestelbus reed door, waarna de schutter weer instapte. Daarna reed het busje weg.

Het zwaargewonde slachtoffer is meerdere keren in zijn bovenlichaam geraakt en was er heel slecht aan toe toen hij in een ambulance werd afgevoerd. Het tweede slachtoffer, 'een jonge twintiger' is geraakt in zijn bovenbeen, het derde slachtoffer, 'een vijftiger', in zijn arm.



Strafadvocaat Gerald Roethof, die vijftig meter van de schietpartij kantoor houdt aan de Ceintuurbaan, 'hoorde zeven klappen'. ,,Het klonk als schoten met een semiautomatisch handvuurwapen," zegt Roethof. ,,Ik heb even gewacht en ben naar buiten gegaan toen ik niets meer hoorde. De zwaargewonde man van eind dertig was in zijn rechterborst geschoten en mogelijk ook in zijn buik."

'Boeloeloe'

Volgens getuigen en bronnen in het criminele milieu is de zwaargewonde een Pakistaans-Amsterdamse crimineel die 'Saqib' wordt genoemd. Hij zou behoren tot een groep criminelen die vaak in de voormalige coffeeshop Today komt - die geen coffeeshop meer mag zijn omdat die te dicht bij een school ligt. Tot die groep behoorde ook de in januari in De Pijp geliquideerde Anass el Ajjoudi, 'Boeloeloe'.

Riff W. en Omar E. behoren tot dezelfde groep. Zij werden met Pasen beschoten in café Zuid op de hoek van de Ruysdaelkade en de Van Ostadestraat, waar meer criminelen waren. Riff W. schoot vanuit het café terug. Omar E. is kort daarna op het Museumplein gearresteerd met een vuurwapen, terwijl hij een afspraak had in de nasleep van die schietpartij. Hij zit nog vast.

Volgende week begint de rechtszaak tegen enkele mannen en een vrouw die er van worden verdacht dat ze vorig jaar crimineel M. el J. uit de Diamantbuurt wilden liquideren bij de woning waar hij toen geregeld verbleef in Almere. Hij behoort tot een rivaliserend kamp in De Pijp waarmee de groep uit coffeeshop Today een conflict heeft.

De politie bevestigt de schietpartij, maar kan verder nog geen mededelingen doen.

Volledig scherm Bij een schietpartij in De Pijp in Amsterdam zijn drie mensen gewond geraakt. © Maarten van Dun