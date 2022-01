Crimineel straks razendsnel in beeld dankzij nieuwe dna-technologie: ‘Fijn voor slachtoffers’

Bezorgd­heid om xtc-labs in boerenschu­ren en dumpingen van drugs: ‘De alertheid moet groter’

NIJMEGEN/ TIEL/ WIJCHEN - Hennepkwekerijen en xtc-labs in boerenschuren of dumping van chemisch afval en drugsafval in het bos: het platteland is in trek bij criminelen. Dat moet veranderen, zeggen gemeentes in de regio.

8 januari