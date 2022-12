Criminelen gaan na corona op de oude voet verder: ‘Geen afstand houden, 80 procent meer zakkenrollen’

Criminelen gaan ‘op de oude voet’ verder nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen is, meldt de politie zaterdag in een terugblik op het afgelopen jaar. Het aantal aangiftes van zakkenrollen is 80 procent hoger dan tijdens het hoogtepunt van de pandemie, stelt de organisatie op basis van voorlopige cijfers.

Korpschef Henk van Essen: ,,Als er vrijwel niemand op straat is of mensen moeten afstand tot elkaar bewaren, worden er weinig zakken gerold. In een dichte winkel is het moeilijk diefstal plegen en er waren minder woninginbraken tijdens de lockdowns omdat de mensen vaker thuis waren. Nu is de samenleving weer open. Je ziet dat criminelen ook op de oude voet weer verder gaan.”

Het aantal gevallen van winkeldiefstal steeg dit jaar met 30 procent en de politie kreeg 20 procent meer aangiftes van openlijk geweld, zo staat eveneens in de terugblik. Verder werd het jaar ook getekend door ‘forse maatschappelijke vraagstukken’, zoals grensoverschrijdend gedrag, de oorlog in Oekraïne, polarisatie en de inflatie. Van Essen: ,,Men ervaart te weinig perspectief. Dat uit zich onder meer in demonstraties. De politie is daarbij het eerste gezicht van de overheid. Zo worden maatschappelijke en politieke problemen, ook politieproblemen.”

De korpschef gaat in de terugblik ook in op de documentaire De Blauwe Familie, over uitsluiting, racisme en andere vormen van discriminatie bij de Nederlandse politie. ,,Het raakte me dat uitsluiting nog steeds in deze mate voorkomt bij de politie. We doen het al wel beter dan voorheen, maar nog lang niet goed genoeg, toont ook de documentaire.” Hij zegt niet te kunnen garanderen dat er geen fouten meer worden gemaakt: ..Maar wel dat we deze daar waar mogelijk herstellen en daarvan iets opsteken.”

In een interview met EenVandaag gaat Van Essen ook in op de boerenprotesten van afgelopen zomer. ,,Ik denk dat wij bij de eerste protesten hebben onderschat hoe fanatiek en breed die protesten zouden worden,” zegt de korpschef tegen het programma. ,,Onze voorbereiding was later ook beter.” Ook noemt hij het tegenover EenVandaag ‘treurig en triest’ dat een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Staphorst deze herfst niet door kon gaan vanwege geweld tegen de demonstranten. ,,Ik heb die beelden gezien. Dat is niet des Nederlands, niet waar de Nederlandse politie voor staat. Ook in Staphorst hoort zo’n demonstratie plaats te kunnen vinden.”