Criminelen infiltreren in lokaal politiek bestuur

Dat blijkt uit een enquête onder bijna vierduizend ambtenaren en politici, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Infiltratie met een crimineel oogmerk komt volgens de geënquêteerden vaker voor in grote gemeenten dan in kleine gemeenten. Keihard bewijs is er meestal niet: het gaat om raadsleden en wethouders die 'de schijn tegen hebben'.



Zo wordt het voorbeeld genoemd van de broer van een ondernemer, verdacht van milieucriminaliteit, die solliciteert als beleidsmedewerker milieu bij een gemeente. Ook geeft een geënquêteerde het voorbeeld van een stagiair van de juridische afdeling, die vlak voor het begin van zijn stage wordt opgepakt voor handel in harddrugs.



Volgens de onderzoekers zijn bewijzen voor infiltratie lastig te vinden, omdat niet duidelijk is om welke reden iemand raadslid, wethouder of ambtenaar van een gemeente wil worden. Toch zegt een derde van de geënquêteerden zéker te weten dat er criminele infiltranten binnen de gemeente actief zijn.