Criminelen letten niet op provinciegrenzen

Het is de rest van Nederland misschien een beetje ontgaan door al die protesterende trekkers, maar Zwolle is de afgelopen weken een soort westerndorp geworden. Een schietpartij in Stadshagen, een schietpartij in Holtenbroek, twee mannen die zijn opgepakt - eentje in Zwolle en eentje in Duitsland - en een inval in een huis bij ons om de hoek. De mannen die zijn opgepakt worden gelinkt aan de drugshandel.