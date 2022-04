Criminelen smokkelen via drones verboden spullen naar binnen: personeel voelt zich onveilig

met video Derksen wijzigt uitspraken: ‘Kaars stond tussen benen dronken vrouw, niet gepene­treerd’

Johan Derksen heeft in de uitzending van Vandaag Inside gereageerd op alle commotie over zijn bekentenis in het programma dinsdagavond. Derksen vertelde toen dat hij vroeger, toen hij nog voetbalde, een dronken, bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd. Deze uitspraak paste hij gisteravond aan.

7:38