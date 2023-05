Crisis bij commando’s over ‘onveilige werksfeer’, commandant zit thuis

Bij het korps commandotroepen is onrust ontstaan over de sfeer op de werkvloer. Die zou onveilig zijn, klagen de commando’s. De landmacht laat een onderzoek uitvoeren naar wat er precies speelt. De commandant van de elite-eenheid uit Roosendaal zit tijdelijk thuis.

De onrust zou mede zijn ontstaan nadat een van de militairen werd gearresteerd wegens drugs- en wapenhandel in de zaak rond Ridouan Taghi. De militairen zouden ontevreden zijn over de manier waarop de commandant zich onder meer heeft opgesteld in deze zaak, bevestigt zijn ex-advocaat Michael Ruperti van de verdachte commando Sil A. ,,Dit zal niet het enige zijn, maar is zeker een van de onderwerpen die het nodige heeft losgemaakt.”

De landmacht wil geen toelichting geven over wat er precies speelt. Maar woordvoerder Sjaak van Elten bevestigt dat er signalen binnen zijn gekomen dat er ‘mogelijk sprake is van een onveilige werksfeer’. ,,Dergelijke signalen nemen we bij de landmacht altijd serieus, want onze mensen moeten kunnen rekenen op een veilige werksfeer.”

Er is volgens de woordvoerder een onderzoek gaande dat wordt uitgevoerd door iemand die wordt gedragen door alle militairen van het elitekorps. Volgens de woordvoerder is in goed overleg met de commandant besloten dat hij het onderzoek thuis afwacht.

Onvrede

De militair die is gearresteerd wegens drugs- en wapenhandel kwam in beeld toen de recherche het netwerk van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi ontrafelde. Sil A. had contact met een crimineel contact van Taghi uit Suriname, Gregory F.

Volgens ex-advocaat Michael Ruperti van Sil A. heeft de opstelling van de commandant in deze zaak binnen het korps kwaad bloed gezet. ,,Hij is nooit op mijn cliënt afgestapt om te vragen hoe het nu precies zit waarvan hij wordt verdacht. Ondertussen legt hij wel een belastende verklaring af bij de Marechaussee, maar wat hij daarin zei, bleek later veel genuanceerder te liggen.”

Ook in andere integriteitsonderzoeken had de commandant volgens Ruperti een oordeel geveld, terwijl het later anders bleek te liggen.

Ongenoegen is er volgens Ruperti ook over de manier waarop met A. is omgegaan bij de uitreiking van een onderscheiding die hij zou krijgen. A. zou die samen met nog vijf anderen in ontvangst nemen voor een militaire operatie in Afghanistan, maar de uitreiking was verplaatst en werd nu gehouden, precies op de dag waarop A. moest voorkomen bij de rechter.

Het is onduidelijk wanneer het interne onderzoek is afgerond.

