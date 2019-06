Crowdfunding voor de uitvaart van vermoorde gijzelaar Ewold Horn

BV De Liefde Drie keer getrouwd is scheeps­recht: ‘Ze zeurt nooit dat ik moet stoppen met roken’

14:00 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Wat de huwelijken van Jan (77) betreft, is drie keer scheepsrecht. In Oliviana (66) vindt hij eindelijk een vrouw van wie hij zijn testament niet hoeft te veranderen.