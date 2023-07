Cryptodief (20) krijgt lagere straf vanwege studie, maar gaat na vrijlating direct door met oplichten

Van de rechter een veel lagere straf krijgen zodat je je op een studie kunt focussen, maar in plaats daarvan gewoon verdergaan met het oplichten van oudere mensen. Een jonge cyberspecialist hangt een fikse straf boven het hoofd nu hij twee keer in korte tijd de mist in is gegaan. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op .

De verdachte is de 20-jarige Emile V. uit Eelderwolde, een dorpje in Drenthe. V. werd eind vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk, voor grootschalige cybercriminaliteit. Het OM had vijf jaar geëist, maar de rechter woog mee dat de 20-jarige moest studeren.

De man gebruikte illegale software om zijn veelal oudere slachtoffers ervan te overtuigen dat hij bij een bank of bij de Belastingdienst werkte. Hierdoor wist hij pincodes en andere vertrouwelijke gegevens los te peuteren, om daar vervolgens rekeningen mee leeg te plunderen. Het zou gaan om een totaalbedrag van 70.000 euro.

V. zat langdurig in voorlopige hechtenis en had daardoor al een groot deel van zijn onvoorwaardelijke straf uitgezeten. Begin dit jaar kreeg hij meer vrijheden, onder andere om zich te kunnen richten op een nieuwe studie. Maar nu blijkt dat hij niet veel later, vanaf maart ongeveer, is teruggevallen in zijn oude, criminele gedrag.

Ruim een ton

Volgens het OM kreeg V. de afgelopen maanden toegang tot cryptowallets van zijn slachtoffers en trok hij deze vervolgens leeg. Een cryptowallet is een digitale portemonnee waar je bijvoorbeeld bitcoins in kunt opslaan. Het OM meldt dat V. via diverse handelingen sms-berichten voor ‘tweefactorauthenticatie’ heeft kunnen verkrijgen. Deze tweestapsauthenticatie is nodig om in te loggen op beveiligde systemen, zoals bijvoorbeeld cryptowallets.

Een speciale cyberafdeling van het Openbaar Ministerie kreeg signalen dat V. wederom een spoor van vernieling achterliet. Het totale schadebedrag wordt vooralsnog geschat op minstens 125.000 euro. Tijdens de doorzoeking van zijn woning zijn telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is er contant geld aangetroffen.

Weer vast

V. zit sinds twee weken weer achter slot en grendel en mocht tot maandag alleen contact hebben met zijn advocaat. Inmiddels mag hij ook weer praten met familie en vrienden. Zijn voorlopige hechtenis is door de rechtbank in Assen met zestig dagen verlengd.

