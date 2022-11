Curaçao is wél blij dat er excuses komen voor slavernij: ‘De formulering daarvan is nog niet af’

Hij reageert daarmee op een reactie uit Suriname. De manier waarop Nederland op 19 december excuses voor het slavernijverleden wil maken, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS).

Zunder vindt dat Nederland nu veel te snel gaat met het proces van excuses voor het slavernijverleden. Hij wil dat alle betrokkenen, onder wie de inheemsen en nazaten van tot slaaf gemaakten in Suriname, over de formulering van de excuses meepraten. Als dat niet gebeurt, bestaat volgens Zunder het risico dat de betrokkenen de excuses niet aanvaarden, zo schrijft de Ware Tijd.

Bacilio ziet dat niet gebeuren, zegt hij tegen ANP. ,,We benadrukken al twee jaar dat een gemengde commissie zich moet buigen over de formulering van excuses, met mensen uit het Caribische deel van het Koninkrijk en Suriname. Dat heeft Nederland naast zich neergelegd. En dat betreuren we. Maar we zijn blij dat er daadwerkelijk excuses komen.”

Formulering van de excuses

Ook benadrukt hij dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) maandag via een mail aan de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname heeft gemeld open te staan voor bijdragen voor de tekst. Bacilio: ,,De formulering van de excuses is nog niet af.”

Zondag benadrukte Joyce Sylvester, voorzitter van de staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, in het tv-programma Buitenhof dat ‘niet alleen de inhoud, maar ook de tone of voice’ belangrijk bij het aanbieden van excuses. ,,Je kunt het wel goed bedoelen, maar als het niet zo wordt opgepakt en als de boodschap niet zo wordt ontvangen, bereik je nog niks.” Daarom moeten kabinet en andere betrokkenen ‘snel bij elkaar’ moeten komen om te kijken wat er nog te ‘repareren’ valt.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat Nederland als voormalige kolonisator op 19 december excuses wil aanbieden in Suriname en op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zal dat volgens ingewijden doen in Suriname, staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) op Curaçao, en premier Mark Rutte in Nederland.