Curaçao zal excuses voor slavernij niet naast zich neerleggen

MET VIDEO Explosie­ven en schoten bij vestigin­gen Lobi BBQ: man (19) aangehou­den in Den Haag

Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag een explosief gevonden bij afhaalrestaurant Lobi BBQ in Dordrecht, dat een nacht eerder ook al beschoten werd. Bij een vestiging van dezelfde keten in Den Haag werd vanmorgen ook een mogelijk explosief gevonden. Daar is een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel opgepakt.

28 november