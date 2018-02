'Cybercrimineel' Jelle S. is weer thuis bij zijn ouders

'De Russen'

Gewoon 'fun'

'Rust'

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat deze verdachte voorlopig in vrijheid is gesteld. Volgens woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket moet S. in afwachting van het verdere verloopt van het onderzoek in de Oosterhoutse buurt blijven. Netjes bij pa en ma.

Die vertellen BN DeStem aan de deur met hun geruchtmakende zoon op de achtergrond dat het 'voor iedereen zware weken zijn geweest'. ,,Het is nu zaak dat alles even tot rust komt, dus houden we Jelle even uit de wind. Wij hopen dat daar begrip voor is."