Cybercriminelen sluwer: dit jaar al 1,5 miljoen euro buitgemaakt

VIDEO NAC wil hooligans ‘keihard straffen’, politie doet aangifte

16:42 Voetbalclub NAC zegt alles in het werk te willen stellen om de hooligans op te sporen die gistermiddag rellen veroorzaakten in Breda. De club deelt camerabeelden met de politie en stelt stadionverboden in het vooruitzicht voor de daders, zo staat in een persbericht. De politie heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers.