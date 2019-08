D66 wil dat Nederland opkomt voor ongelovigen in het buitenland

Deel van naar Spanje verhuisde konikpaar­den sterk vermagerd door parasiet

21 augustus Een deel van de 29 konikpaarden die in maart vanuit de Oostvaardersplassen naar Spanje zijn verhuisd, heeft een parasiet. Ook hebben de paarden zeer waarschijnlijk leverproblemen. In juli vermagerden de paarden sterk. De strongylus-parasiet die bij aan aantal paarden is aangetroffen kan dat veroorzaken.