Daar ging ie: de laatste wattenstaaf! GGD sluit testlocaties

Reacties op winst BBB: ‘Een felicita­tie voor Caroline van der Plas is op zijn plaats’

‘Een groot deel van de Nederlandse kiezers voelt en rekent zich rijk omdat BBB in veel provincies de grootste partij is. Nu gaat alles veranderen, denkt men’ en ‘Dit is een protest van de gehele maatschappij op het neurotisch gedrag van de huidige coalitie. Alle affaires hoef ik hier niet te benoemen, maar het moge duidelijk zijn dat de B van Bevolking het zat is’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws over de bestorming van BBB van het politieke landschap. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 17 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.