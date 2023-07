Dader (25) van ‘walgelijke’ poepactie op Mallorca laat van zich horen: ‘Ik heb zoiets achterlijks gedaan’

Jong stel helpt opa Piet met de boodschap­pen én het overmaken van de huur, nu mist hij 3100 euro

Meneer Piet uit Huissen woont alleen. Hij is al in de 70. Eigenlijk is het huis te groot voor hem. In de supermarkt prikt hij een briefje op het bord: kamers te huur. Abdul (22) en Dagmara (18) reageren. Hij komt uit Syrië, zij uit Polen. Verliefd als ze zijn wil het jonge stel graag samenwonen. In februari betrekken ze de kamer. Kort daarna mist de huurbaas opeens geld.