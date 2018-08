Dader aangehouden na neersteken huisarts Loosdrecht

Spread eco, met graphoc Bart Jan Nieuwbouw blijft ernstig achter

17:10 De problemen op de woningmarkt nemen gevaarlijke vormen aan. Bouwers en projectontwikkelaars waarschuwen dat ze er niet in slagen om de afgesproken 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. In de Randstad, het meest gewilde gebied, blijft de bouw ernstig achter. ,,Als we niet oppassen, dan zitten we over een paar jaar in een nieuwe crisis," waarschuwt de NVB.