Dader tramaanslag Gökmen Tanis is zijn Nederlandse paspoort kwijt

Tanis is de schutter die op 18 maart 2019 in de Utrechtse sneltram het vuur opende op passagiers en later ook buiten op omstanders die te hulp waren geschoten. Hierbij overleden drie mensen ter plekke en raakten zeven anderen zwaargewond. Een van de gewonden overleed later aan zijn verwondingen.

De rechtbank in Utrecht legde Tanis een levenslange gevangenisstraf op. Tanis kreeg daarmee de zwaarst mogelijke straf opgelegd voor onder meer viervoudige moord. Tijdens detentie kwam Tanis nog steeds in opspraak, onder meer voor het aanvallen van een gevangenisbewaarder.

In februari van dit jaar stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel voor het verlengen van de mogelijkheid om het Nederlanderschap van een persoon in te trekken in het belang van de nationale veiligheid. Dat geldt onder anderen voor mensen die een terroristische daad hebben gepleegd. Voor Tanis heeft het inleveren van zijn paspoort in eerste instantie weinig gevolgen. Wel zou hij bij eventuele gratie ongewenst vreemdeling zijn en het land moeten verlaten.

‘Geen gevolgen voor celstraf’

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bijstaat, laat in een korte reactie weten: ,,Voor mijn cliënt verandert het intrekken van de Nederlandse nationaliteit van de moordenaar van zijn dochter niets. Zeker niet aan het intense gemis van zijn dochter. Belangrijkste voor cliënt is dat deze intrekking op geen enkele wijze gevolgen zal hebben voor de levenslange gevangenisstraf die aan de dader is opgelegd en het uitzitten van die straf hier in Nederland.’’

Nabestaanden hebben begrepen dat het intrekken van het paspoort voor de strafuitvoering niets uitmaakt. Tanis blijft dus in detentie in Nederland.

Sinds 2010 kan de IND paspoorten intrekken van mensen met een dubbel paspoort die een gevaar zijn voor de staatsveiligheid. De wet die dit mogelijk maakt moet om de zoveel tijd wel door het parlement worden verlengd.

