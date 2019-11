Daders moord advocaat Derk Wiersum roofden bus met rolstoel er nog in

Het busje werd drie weken voor de moord gestolen in het Limburgse Brunssum. Op dat moment stond er zelfs nog een rolstoel in de laadruimte, maakte de politie vanavond bekend in het programma Opsporing Verzocht . Ook lag er een invalidenkaart in de auto waarmee op speciale parkeerplaatsen geparkeerd mocht worden. De grijze bus is bovendien een bijzonder exemplaar omdat de zijramen waren geblindeerd, wat niet heel vaak voorkomt.

De daders dachten zelf slim te zijn door de spullen op verschillende plekken in het land te dumpen, maar dankzij oplettende getuigen heeft de Amsterdamse recherche ze toch in handen gekregen. De invalidenkaart werd teruggevonden in een prullenbak in Hoensbroek. De rolstoel hebben ze in Groenekan uit de auto gegooid.

De witte Opel Combo blijkt al in de nacht van 11 op 12 juni te zijn gestolen in Rotterdam. Een dag voor de moord zijn ze 's morgens ook met dit voertuig in de straat van de advocaat geweest. Op 18 september werd Wiersum rond tien over half acht 's morgens vermoord en vluchtten ze met deze Opel. De vermoedelijke bestuurder van deze auto zit inmiddels vast.



De politie gaat ervan uit dat de schutter ook in deze auto zat, maar die is nog voortvluchtig.

De politie vermoedt dat er ook nog een derde auto is gebruikt tijdens de voorverkenning voor het moordplan. Het gaat om een blauwe Renault Megane die vijf dagen na de moord uitgebrand is gevonden in Den Haag. Die auto blijkt eind juni te zijn gestolen in Nieuwegein en is tussen 23 en 30 augustus gespot in de wijk Buitenveldert waar Wiersum woonde.