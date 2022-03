Dag na aankomst in Nederland bevalt Oekraïense Kateryna: ‘Voel me schuldig’

‘Ed, wat is je adres? We komen nύ naar je toe!’



Het is 05.00 uur op vrijdag 26 februari als de hoogzwangere Kateryna uit Bucha, een voorstad van Kiev, een WhatsAppbericht stuurt naar haar goede vriend in Rotterdam. Bommen, granaten en artillerievuur in de straten van haar woonplaats doen haar beseffen dat de oorlog is begonnen. Ze moet daar weg.