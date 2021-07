Dagelijks kotsend boven de wc hangen voor goud

Koken & eten Airfryer echt veel gezonder dan frituur? Dit zeggen de experts

22:00 Met de aankomende feestdagen en het EK voetbal in juni kiezen we weer graag voor het gemak en genot van een patatje met kroket. Maar bereid je die snacks in een airfryer of friteuse? Experts zetten de verschillen op een rij.