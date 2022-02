Dagenlange bezetting Sterrebos voorbij, actievoerders uit bomen gehaald

Het gebied in de omgeving van het bos is afgezet. De rijksweg N276 tussen Sittard en Susteren is afgesloten in verband met de ontruiming. De actievoerders bezetten het bos sinds vrijdag 28 januari in een poging de kap van het bos te voorkomen. VDL wil het bos kappen om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken.

Overeenstemming

Tegelijk met de aankondiging van de ontruiming van het bos maakten VDL en stichting De Groene Sporenwolf (DGS) bekend overeenstemming te hebben bereikt over de boskap. VDL kan bomen kappen en deels overplanten om ruimte te maken voor uitbreiding van de fabriek. Daardoor hoeft de Raad van State geen uitspraak meer te doen in een beroepsprocedure tegen de boskap.

,,Afgesproken is onder meer dat VDL 55 bomen uit het Sterrebos, met een diameter van minimaal 40 centimeter op 150 centimeter hoogte, zal herplanten in het naastgelegen Wolfrath-gebied”, staat dinsdagochtend in het persbericht van VDL. Ook draagt VDL bij aan groencompensatie om de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar te verbeteren. Daartoe wordt een bos aan de rand van Nieuwstadt uitgebreid. Nieuwstadt is een dorpje gelegen naast de autofabriek.