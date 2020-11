Dagje manege eindigt in drama: vader (40) blijvend invalide geslagen voor ogen dochter

Bewusteloos

Gebroken rug

De man ligt onder meer met een gebroken rug in het ziekenhuis. Het duurt een jaar voordat de artsen kunnen zeggen of hij weer fatsoenlijk kan bewegen. Vaststaat is dat de man zijn baan kwijt is. Hij maakt zich enorm zorgen om de toekomst. ,,Het werk dat ik zo graag deed, kan ik niet meer uitvoeren. Ik ben een alleenstaande vader. Ik probeer alles te doen voor mijn dochter. Mijn dochter is mijn alles. Ik hoop dat er snel verbetering is, en dat ik weer mijn handen kan bewegen. Dat ik me in een rolstoel kan voort kan bewegen. En dat ik eventueel, na langere tijd, weer auto kan rijden. En dat mijn dochter weer naar de manege kan gaan, naar paardrijden.”