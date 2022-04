Daisy en Jasper helpen wanhopige arrestanten: ‘Vuile teringlijers, riep hij. Toen was het stil’

Man (33) gegijzeld en mishandeld in woning Bergen op Zoom, twee verdachten vast

Een man (33) uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag gegijzeld en mishandeld in een woning in Bergen op Zoom. Het lukte het slachtoffer alarm te slaan waarna agenten rond 04.30 uur twee verdachten, een 40-jarige en een 41-jarige man uit Bergen op Zoom, aanhielden.

16 april