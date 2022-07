Dakloos voor een dag. Wat een stompzinnig experiment van Van Ooijen

Hoekstra over berechten misdaden in Oekraïne-oor­log: ‘De commando­struc­tuur begint in het Kremlin’

Oorlogsmisdadigers in Oekraïne mogen hun straf niet ontlopen, vindt minister Hoekstra. Vandaag is hij gastheer van een internationale conferentie die het verzamelen van bewijs en vervolging moet bevorderen. ,,Het is onze plicht straffeloosheid te voorkomen.”

14:02