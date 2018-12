Daklozen nemen bezit van verlaten treinperron Deventer

‘Onzorgvul­dig onderhoud oorzaak fatale helicrash Mali’

10:10 Niet technisch falen, maar onzorgvuldig onderhoud aan één cruciaal onderdeel of een productiefout was de oorzaak van de fatale helikoptercrash in 2015 in Mali. Bij het ongeval, tijdens een oefening, kwamen twee Nederlandse militairen om het leven.