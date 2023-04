Dalende trend is voorbij, politie telt recordaantal winkeldiefstallen

Sinds 2012 houdt de politie digitaal openbare misdaadcijfers bij, waaronder het aantal winkeldiefstallen. Hierin was de afgelopen jaren een dalende trend te zien, met een bijzonder laag aantal diefstallen in het eerste coronajaar. Toen golden lange tijd maatregelen waardoor winkels moesten sluiten of minder lang open mochten zijn.

Vooral in de afgelopen maanden is het aantal meldingen echter in recordtempo toegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 noteerde de politie nog zo’n 9300 winkeldiefstallen. In dezelfde periode van dit jaar waren er 36 procent meer winkeldiefstallen. In alle provincies is sprake van een stijging: met name in Groningen (69 procent) en Noord-Holland (60 procent) werden meer winkeldiefstallen geregistreerd.