Daling aantal nieuwe hiv-infecties zet door

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland daalt. Waren het er in 2015 nog 941, vorig jaar stopte de teller op 664. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Hiv Monitoring. Nederland loopt voorop bij de internationale doelstelling om aids uit te bannen.

Mannen die seks hebben met mannen lopen het meeste risico op besmetting. Naar schatting zijn er 23.300 mensen met hiv in Nederland, van wie 92 procent weet dat ze het virus dragen. Zo’n 1.900 mensen in ons land zouden nog niet weten dat ze hiv hebben. Op het moment van diagnose heeft een op de drie al een vergevorderde hiv-infectie en een beschadigd afweersysteem. In Nederland overlijden zo’n twintig mensen per jaar aan aids doordat het virus te laat wordt ontdekt.

De stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland streeft naar nul nieuwe besmettingen. Directeur Mark Vermeulen: ,,De nieuwe cijfers laten zien dat we in Nederland een uitstekende uitgangspositie hebben om het eerste land ter wereld te worden met nul nieuwe hiv-infecties.’’ De stichting start daarom vandaag samen met de GGD en de Hiv Vereniging de landelijke campagne Hebikhiv?, om te late diagnoses te voorkomen. Mensen in risicogroepen worden via sociale media opgeroepen een check uit te voeren op de website Hebikhiv?. Bij symptomen krijgt men een verwijsbrief en voorrang bij de GGD.

Van de mensen die weten dat ze hiv hebben, ondergaat 93 procent behandeling. Bij 96 procent van hen onderdrukken de medicijnen het virus succesvol. Een onderdrukt hiv-virus zorgt voor een hogere levensverwachting en een betere gezondheid. Het zorgt er ook voor dat hiv-dragers andere mensen niet kunnen besmetten.

De doelstellingen van de Verenigde Naties voor 2020 heeft Nederland al gehaald. De nieuwe doelstellingen voor 2030 zijn ‘95-95-95’: 95 procent van de hiv-dragers is op de hoogte van besmetting, 95 procent van hen slikt medicijnen en bij 95 procent van deze mensen slaat de behandeling aan. De doelstellingen voor 2020 waren ‘90-90-90’.

Prep