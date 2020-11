Daling coronabesmettingen en opnames zet door, Ernst Kuipers: ‘Gunstig teken’

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 87 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Woensdag werd bekend dat 106 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus. In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 60.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er meer dan 390.000 Nederlanders positief getest.

Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Het instituut waarschuwde echter ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.

Minder opnames

In totaal liggen nu 2512 covidpatiënten in de ziekenhuizen, 60 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde met 5, tot 607 (waarvan 2 in Duitsland). In totaal liggen nu 1083 mensen op de ic's. Op de verpleegafdelingen liggen 1905 coronapatiënten, 55 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 35 op de ic en 261 op de gewone afdelingen.



,,De vrij forse daling voor de tweede opeenvolgende dag is een gunstig teken’’, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,Dit suggereert dat we het plateau bereikt hebben.’’