Daling coronapatiënten op ic zet door, bezetting weer op normale niveau

Miljoenen aan crystal meth in Gelderse schuur; Colombiaan, Amerikaan en Mexicaan aangehou­den

14:20 De politie heeft dit weekend een enorm crystal meth-lab in een schuur aan de Zomerweg in Achter Drempt in Gelderland ontmanteld. De productie van de harddrug-kristallen was tot vrijdag nog in volle gang. Volgens de politie heeft het aangetroffen materiaal een geschatte handelswaarde van 10 miljoen euro.