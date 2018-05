Dam-demonstrant eist vervolging: 'Anders was het voor niks'

Beekse Bergen wil Franse safari-waaghalzen spreken

11 mei Wat bezielde het Franse gezin dat maandag tot tweemaal toe uitstapte tussen een roedel jachtluipaarden in de Beekse Bergen? Dat en nog veel meer vraagt het Brabantse Safaripark zich af. ,,We zouden hen graag spreken. Al was het maar om te vragen hoe het nu met ze gaat", zegt parkmanager Niels de Wildt tegen deze krant.