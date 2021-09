Dan zélf maar kiezen voor de dood

Unieke aangifte tegen school: hoe ver mocht Gomarus gaan in beleid over homoseksue­le relaties?

13:00 Hoe ver mocht de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem gaan in het vormgeven van eigen beleid ten aanzien van homoseksuele relaties? Die vraag zal ongetwijfeld donderdagmiddag in de Tweede Kamer ter sprake komen, wanneer daar het debat over de veelbesproken school losbarst.