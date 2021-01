Daniël (6) heeft een eetstoornis en lust maar zes dingen

Nobelprijs­win­naar Paul Crutzen (87) overleden

28 januari De Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen is overleden. Hij was 87 jaar. Dat meldt het gerenommeerde Max Planck Instituut voor Scheikunde in de Duitse stad Mainz. Crutzen, gepromoveerd als meteoroloog, was daar van 1980 tot 2000 directeur van de afdeling atmosferische chemie.