Daniël stomverbaasd, huis verhuurd zónder dat hij het wist: ‘Toeristen stonden al voor de deur’

VIDEO Drugscrimi­ne­len in doodsangst, omdat container­deur in slot viel: ‘Eén van hen al zes keer betrapt’

20:21 De negen drugscriminelen die maandag in de Rotterdamse haven aan de verstikkingsdood ontsnapten, zaten vast in een container waarvan de deur in het slot was gevallen. Eén van hen, een 18-jarige Rotterdammer, werd de afgelopen weken zes keer op een terminal betrapt. ,,Het is tijd voor zwaardere straffen.”