Dankzij bellers werd Gouwenaar (30 jaar) op heterdaad betrapt bij projecteren van antisemitische leuzen

met videoOpnieuw is de Rotterdamse regio opgeschrikt door het projecteren van antisemitische leuzen. Meerdere bellers sloegen alarm toen zij in de buurt van de Van Brienenoordbrug de tekst ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’ zagen staan in grote letters. Dankzij hun telefoontjes wist de politie op heterdaad een 30-jarige man uit Gouda te arresteren.

De Gouwenaar wordt verdacht van discriminatie en het aanzetten van haat door in blauwe letters de tekst op het witte kantoorgebouw op Rivium, het bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel te projecteren. De politie is dankbaar dat zoveel mensen direct belden.

Na de telefoontjes gingen agenten snel naar het bedrijventerrein en probeerden uit te vinden uit welke richting de projectie kwam. Zo kwamen zij uit bij de verdachte uit Gouda, die spullen bij zich had waarmee de teksten geprojecteerd konden worden. De man zit nog vast en wordt vrijdag gehoord.

Smakeloos en stuitend. Ik dacht: niet weer. We hebben dit eerder gezien rond de jaarwisse­ling D66-fractievoorzitter Agnes Maassen

,,Smakeloos en stuitend’’, noemt D66-fractievoorzitter Agnes Maassen de beelden die ze toegestuurd kreeg en op social media aan de kaak stelde. ,,Ik dacht: niet weer. We hebben dit eerder gezien rond de jaarwisseling. Het is toevalligerwijs dat iemand er een filmpje van maakt en het naar mij doorstuurt. Hoe vaak gebeurt zoiets, vraag je je dan af.”

‘Klassieke antisemitische retoriek’

Volgens Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting verwijst de tekst naar ‘klassieke antisemitische retoriek waarin Joden degenen zijn die achter de schermen alle kwaad in de wereld runnen’. In deze retoriek zoden Joden bevolkingsgroepen tegen elkaar zouden opzetten om daar als beste uit te komen.

Het verbaast de onderzoeker naar extreemrechts in Nederland niets dat juist deze leus nu op een gebouw wordt geprojecteerd. ,,Ik wil niet met vingers wijzen. Ik weet natuurlijk niet wie deze leus heeft geprojecteerd. Maar binnen de groep White Lives Matter zie je dat dit complotdenken over Joden, dat absoluut niet op feiten is gebaseerd, de laatste tijd veel wordt gedeeld.’’

Volledig scherm ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’, was in grote letters te lezen op het gebouw. © Screenshot

Kopstuk White Lives Matter-beweging

Wagenaar ziet dat vooral bij een van de kopstukken binnen de White Lives Matter-beweging, die meer op de voorgrond trad na de arrestatie van twee andere mannen voor de leuzen op de Erasmusbrug rond oud en nieuw. Dit is een 30-jarige man uit Gouda, dezelfde leeftijd en woonplaats als de persoon die de politie heeft gearresteerd. Een woordvoerder van de politie wil niet bevestigen dat het daadwerkelijk om dit kopstuk gaat.

Dat er opnieuw naar een projector is gegrepen, verbaast Wagenaar ook niet. ,,Die is nooit in beslag genomen na de projecties op de Erasmusbrug. Dus die hebben ze waarschijnlijk nog ergens staan. Mede door alle aandacht in de media is het een goede manier om zulke boodschappen te verspreiden. Dat is wat ze willen. Er zijn ook projecties geweest die het nieuws niet haalden.’’

Leuzen op de Erasmusbrug

Tijdens de jaarwisseling afgelopen jaar werden rond klokslag twaalf uur voor de eerste keer in Rotterdam leuzen geprojecteerd, namelijk op de Erasmusbrug. De leuzen kwamen uit extreemrechtse kringen en zorgden voor een grote schok in Rotterdam. Er doken vervolgens steeds weer filmpjes op van projecties overal in Nederland.

Waar de Gouwenaar donderdag op vrijdagnacht op heterdaad werd gepakt, was er uitgebreid onderzoek nodig om twee verdachten uit Zwijndrecht en Landgraaf op het spoor te komen voor de actie bij de Erasmusbrug. Het zijn bekende gezichten binnen de White Lives Matter-beweging, die dit jaar al werkstraffen kregen voor ‘groepsbelediging van mensen met een donkere huidskleur of een andere etniciteit’ door stickers met racistische leuzen te plakken in Brabant. Voor de leuzen op de Erasmusbrug staan zij later voor de rechter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.