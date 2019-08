Danny (22) sprong voor de trein, verloor zijn benen en vecht nu voor olympisch goud

Een stevige beat voor een work-out, geklik en geratel van fitness-apparaten en wat gedempte stemmen die elkaar aanwijzingen geven om te trainen. Als Danny van Ee ferm de grote zaal van sportcentrum Club Pelikaan in Amersfoort binnenrijdt, kijkt niemand op of om. Hier hoort hij onmiskenbaar thuis. Is hij thuis. Zijn op en top getrainde bovenlichaam, waaraan inmiddels geen grammetje vet meer valt te bespeuren, leidt volledig de aandacht af van het sportmodelletje rolstoel waarin hij zich voortbeweegt. Hier is hij de Danny die hij nu is. Stoer, ijdel en supergefocused. Op olympisch goud welteverstaan.



,,Vast een auto-ongeluk, denken mensen meestal als ze me zien. En eerlijk gezegd heb ik dat altijd fijn gevonden. Laat ze maar in de waan, dacht ik dan. Zelfs als iemand er naar vroeg, begon ik over een auto-ongeluk. Of zei ik: dat is een lang verhaal. Om er vervolgens maar niet aan te hoeven denken of over te praten. Ik was bezig met sport. Met mezelf naar een hoger plan te tillen. Waarom dan praten over het verleden? Maar ik ging me de laatste tijd steeds meer schuldig voelen, als ik er niet eerlijk over was. Ik wil niet meer liegen’’, vertelt de jonge Amersfoorter op een kantoortje in de sportschool met een halveliterfles water binnen handbereik.